Почти 25 тысяч орловцев согласились получать налоговые электроуведомления

Информация о начисленных налогах поступит в электронном виде.

В Орловской области уже более 23,7 тысячи граждан предоставили налоговикам свое согласие на получение уведомлений для уплаты имущественных налогов и НДФЛ в электронном виде. Указанную информацию, а также требования об уплате налогов они будут получать в своих личных кабинетах на портале госуслуг. Такой формат общения с налоговиками постепенно набирает популярность, о чем говорит статистика: в текущем году согласие представили уже более 3000 орловцев.

«Такой способ получения налогового уведомления является самым простым и удобным, – пояснили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области. – Подключив налоговые уведомления на портале госуслуг, пользователь узнает о начислениях заранее и сможет своевременно оплатить налоги онлайн. Без представления такого согласия в личный кабинет госуслуг приходит только напоминание об уже имеющейся налоговой задолженности, на которую ежедневно начисляются пени».

Форма согласия является типовой, она действует с мая прошлого года. На портале госуслуг размещена предзаполненная форма, в которой остается только проверить данные. Если все заполнено верно, то необходимо подписать согласие усиленной неквалифицированной электронной подписью, после чего документ будет направлен в налоговый орган. Сертификат электронной подписи формируется бесплатно в приложении «Госключ».

«После отправки согласия в течение нескольких минут в личный кабинет придет сообщение о подключении уведомлений, – добавили в областной налоговой службе. – Проверить, что уведомления подключены, можно в личном кабинете в разделе «Доходы и налоги» и подразделе «Налоговые уведомления», где будет отображаться статус «Вы получаете налоговые уведомления».

Налоговое уведомление с указанием всех начислений и необходимых платежных реквизитов поступит в личный кабинет не позднее, чем за 30 дней до даты оплаты. Поскольку датой оплаты является 1 декабря, то уведомление поступит в личный кабинет не позднее 1 ноября. Налоговики подчеркивают, что услугу можно отключить в любой момент. В этом случае налоговое уведомление все равно придет: по почте заказным письмом или через интернет-сервис ФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

ИА «Орелград»