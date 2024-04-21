В Орле полиция проводит работу с подростками

Мероприятия касаются профилактики экстремизма, а также пропаганды толерантности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, профилактические беседы с молодыми орловцами проводятся на постоянной основе. Полицейские посещают учебные, например, в апреле они уже побывали в художественном училище имени Г. Мясоедова, реставрационно-строительном техникуме и школах. На днях сотрудники Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) побывали в библиотеке №7 им. А. Фета. Участие в этой встрече также принял председатель Общественного совета при городском УМВД, руководитель Орловского «Центра СПИД» Игорь Дробязгин. Слушателями стали учащиеся школы №36 и гимназии №39.

«В рамках мероприятия полицейский рассказал присутствующим о понятиях «терроризм» и «экстремизм», об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений в сфере общественной безопасности и общественного порядка, а также обсудил с подростками правила поведения в Интернете, – сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области. – Общественник напомнил ребятам о вреде употребления алкоголя и наркотических средств. Он отметил, что употребление любых запрещенных веществ влечет негативные последствия для здоровья человека, а хранение и сбыт запрещены законом».

В ведомстве заверили, что встречи, направленные на предупреждение распространения экстремизма в молодежной среде, будут продолжены и в дальнейшем. В целом в первом квартале 2024 года в рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма в подростковой среде сотрудниками ЦПЭ регионального УМВД во взаимодействии с департаментом образования Орловской области было проведено 80 профилактических мероприятий.

Кроме того, свой собственный круглый стол на тему «Terrorism as a social problem» провела кафедра иностранных языков Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС. Как пояснили в учреждении, мероприятие прошло в рамках работы научного студенческого клуба «Увлекательные иностранные языки». В нем приняли участие студенты 1-го курса, представившие доклады на английском языке.

«Спецификой мероприятия стало использование его участниками презентаций с целью донесения до аудитории в удобной форме детальной информации по конкретной проблеме, – сообщили в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС. – В ходе мероприятия участники обсудили такие вопросы как виды терроризма, условия для успешной борьбы с ним, формы и меры противодействия терроризму. Особое внимание было уделено проблематике предупреждения терроризма в молодежной среде».

ИА «Орелград»