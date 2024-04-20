Орловчанка исправилась, пока рос ее ребенок

Женщину освободили от наказания и сняли с нее судимость.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел вопрос о сокращении срока отсрочки отбывания наказания, освобождении от отбывания наказания и снятии судимости в отношении осужденной. Как пояснили в пресс-службе суда, соответствующее представление подал начальник Верховского межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области.

Речь идет о судьбе местной жительницы, которая в 2022 году стала фигуранткой уголовного дела по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Суд признал ее виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Однако осужденной была предоставлена отсрочка отбывания наказания в виде лишения свободы – до того момента, пока ее дочери не исполнится 14 лет.

Приговор вступил в законную силу и был приведен в исполнение. За женщиной был установлен надзор, сотрудники исполнительно-уголовной инспекции следили за тем, как она выполняет приговор. 14-летнего возраста дочь осужденной достигнет только в 2031 году. Однако в данном случае было учтено то, что в конце марта 2024 года истек срок, равный сроку наказания, отбывание которого было отсрочено, то есть со времени вступления приговора в силу прошел уже один год и восемь месяцев.

«Оценив сведения о личности осужденной и ее поведение за все время отсрочки отбывания наказания, суд пришел к выводу, что она своим поведением доказала исправление, не нуждается в дальнейшем контроле со стороны специализированного органа, – сообщает пресс-служба Верховского районного суда. – Имеются все предусмотренные законом основания для сокращения срока отсрочки отбывания наказания, освобождения от отбывания наказания и снятия с нее судимости. В связи с чем представление начальника Верховского межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» было удовлетворено. Постановление вступило в законную силу».

ИА «Орелград»