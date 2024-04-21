Болховских чиновников обязали организовать санитарные рубки

21.4.2024 | 12:00 Закон и порядок, Новости

Районный суд вынес решение по административному иску прокуратуры.

Фото: ИА «Орелград»

Болховский районный суд Орловской области удовлетворил в полном объеме административные исковые требования прокурора района. По решению суда на администрацию муниципального образования «город Болхов» возложена обязанность «обеспечить восстановление перемещения газопровода низкого давления и его изгиб», причем сделано это должно быть в срок не позднее 31 декабря 2024 года.

Кроме того, чиновников администрации суд обязал также до конца текущего года произвести обследование зеленых насаждений и по его результатам решить вопрос о проведении санитарных рубок и рубок ухода в отношении указанных зеленых насаждений. Также в срок не позднее 31 декабря 2025 года местные чиновники обязаны обустроить систему дорожного отвода по улице Подгорная города Болхова.

Такую информацию озвучила прокуратура Болховского района, которая ранее провела проверку по соблюдению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, безопасности дорожного движения и благоустройства. Основанием для ее проведения послужило коллективное обращение жителей Болхова.

«Установлено, что администрацией муниципального образования «город Болхов» не приняты надлежащие меры по содержанию системы водоотведения, газопровода низкого давления, а также зеленых насаждений, расположенных на улице Подгорная города Болхова, чем нарушены права неограниченного круга лиц, – следует из информации надзорного ведомства. – В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в Болховский районный суд было направлено исковое заявление».

ИА «Орелград»


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