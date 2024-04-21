Житель Залегощи жестоко расправился с аморальным соседом

Мужчина был признан виновным, но остался на свободе.

Залегощенский районный суд Орловской области признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением предметов, используемых в качестве оружия. По приговору мужчине было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако на основании статьи 73 УК РФ суд постановил считать его условным. Испытательный срок, в течение которого подсудимый своим поведением должен доказать исправление, составит 3 года.

Как пояснили в пресс-службе Залегощенского районного суда, уголовное дело в отношении местного жителя было заведено по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. по версии следствия, инцидент произошел в августе 2023 года. Между подсудимым и его соседом вспыхнул словесный конфликт. Суд установил, что его причиной стало «аморальное поведение потерпевшего», а мотивом послужили личные неприязненные отношения.

Словесный конфликт достиг такого накала, что подсудимый схватил металлический прут и дарил им соседа по спине. Именно этот прут суд признал предметом, который использовался в качестве оружия. Суда по материалам дела, удар был всего один, тем не менее, потерпевший получил травмы, опасные для жизни человека. В судебном заседании подсудимый вину по предъявленному обвинению признал.

«Он пояснил, что потерпевший начал высказывать в его адрес претензии по поводу бездомных собак и в ходе разговора, перешедшего в обоюдную нецензурную брань, высказал в его адрес предложение совершить иные действия сексуального характера, чем оскорбил и унизил подсудимого, – сообщает пресс-служба Залегощенского районного суда. – При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, в том числе аморальное поведение потерпевшего, явившегося поводом для преступления, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. Приговор вступил в законную силу».

ИА «Орелград»