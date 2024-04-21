В Ливнах научились ремонтировать водопровод и канализацию

А также решили заменить сети, проложенные в 1914 году.

Довольно информативный доклад прозвучал на оперативном совещании в мэрии Ливен. Как пояснили в администрации города, с ним выступил директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Егор Бондарев. Он рассказал об итогах работы предприятия в прошлом году, а также поделился планами на будущее. Докладчик, в частности, заявил: «Мы научились ремонтировать сети водопровода и канализации, аварийные участки меняем за счет собственных средств, что позволяет жителям города без перебоев получить нашу услугу».

«Запланированы такие работы и на этот год, в частности, замена водопроводных сетей на территории водозабора №1 (эксплуатируется с 1914 года), – добавил Егор Бондарев. – Возможны некоторые неудобства по обеспечению водой, но это временно. Также запланированы работы по замене магистрального водовода на улице Максима Горького, где в феврале произошла авария, закуплены необходимые материалы на сумму более 100 тысяч рублей, после 9 мая приступим к работе».

Согласно озвученной статистике, на обслуживании ливенского «Водоканала» находятся сети водоснабжения протяженностью 195,2 км и 95,5 км сетей водоотведения. В 2023 году объемы потребления воды в городе составили около 2,2 миллиона кубических метров, по сравнению с 2022 годом зафиксирован рост потребления на 7000 кубометров. Себестоимость 1 кубометра воды составила 21 рубль 98 копеек.

«В то же время пропущено и очищено сточной жидкости 1,7 миллиона кубических метров, что на 60 тысяч больше, чем в 2022 году, – сообщил также докладчик. – Убыток по этой статье превысил 5 миллионов рублей – себестоимость 1 куба сточной жидкости сложилась на уровне 25 рублей 23 копейки».

Бондарев не стал скрывать проблемы, которые предстоит решить, но на решение которых пока не хватает средств. В качестве такого примера он привел необходимость проведения капитального ремонта водовода в Беломестненском микрорайоне, который был проложен 40 лет назад и постоянно дает порывы. Его замену специалист оценил в 15 миллионов рублей. Таких финансов у предприятия, да и у муниципалитета нет, признали участники совещания.

«Глава города поручил проработать вопрос изготовления проектно-сметной документации с целью вхождения в региональную межведомственную программу, – сообщили в администрации города. – Еще один острый вопрос – это кадры. На предприятии нет сварщика, электриков, не хватает слесарей по обслуживанию и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения, водителей, контролеров абонентского отдела. На 19 единиц транспорта в наличии 12 водителей и машинистов специальной техники».

ИА «Орелград»