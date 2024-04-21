Чиновники продали ФАП под Орлом и автомобиль

Власти Ливенского района отчитались об итогах приватизации.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества Ливенского района за 2023 год был подготовлен местной администрацией. Он уже был представлен в районном Совете народных депутатов и принят к сведению. Согласно ему, прогнозный план приватизации выполнен полностью. Впрочем, он был небольшим. Так, в 2023 году было приватизировано здание Козьминского фельдшерско-акушерского пункта площадью 100,3 квадратных метров.

Оно расположено в селе Козьминка, в план приватизации его включили как излишнее, неиспользуемое имущество. В качестве способа приватизации власти выбрали продажу на аукционе в 3-4 кварталах 2023 года. Начальная цена ФАПа была установлена в размере 313 000 рублей, из которых 282 000 рублей – рыночная стоимость нежилого здания, а 31 000 рублей – рыночная стоимость земельного участка под ним.

Кстати, площадь земельного участка составляет 484 квадратных метра. Недвижимое имущество было продано на электронном аукционе. Он был открыт по составу участников и по форме подачи предложений о цене, но на последнюю это не повлияло – лот ушел за начальные 313 000 рублей. Иной недвижимости в минувшем году ливенские чиновники не продали. Однако им удалось пустить с молотка муниципальное движимое имущество.

На торги был выставлен легковой автомобиль УАЗ-315196, 2011 года изготовления. В план приватизации он, как и ФАП, был включен в качестве излишнего, неиспользуемого имущества. Начальная цена автомобиля была установлена в размере 267 000 рублей. Как и в предыдущем случае, никто не перебил эту стоимость, поэтому УАЗ был продан на электронном аукционе за стартовую цену, то есть за 267 000 рублей.

ИА «Орелград»