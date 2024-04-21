В Ливнах места на пасхальной ярмарке распределят по жребию

Власти города назвали сроки и условия проведения праздничной торговли.

Администрация города Ливны в целях обеспечения покупательского спроса населения распорядилась провести тематическую ярмарку «Пасхальная». Интересно, что она займет не один день, а будет работать в период с 25 апреля по 4 мая 2024 года. Организатором выступит городской комитет экономики, предпринимательства и торговли. Глава города Сергей Трубицин рекомендовал МО МВД «Ливенский» обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в местах проведения тематической ярмарки «Пасхальная».

Ярмарка организуется на следующих площадках: улица Горького (возле павильона «Родное село») и улица Мира (перекресток с улицей Денисова). Специализация ярмарки – реализация искусственных цветов, куличей и тортов. Торговать искусственными цветами можно будет уже с 25 апреля, куличами и иными товарами, соответствующими тематике ярмарки, – с 30 апреля по 4 мая включительно. Размер одного торгового места составит 4 квадратных метра.

Размер платы за предоставление одного торгового места установлен в сумме 4753 рубля для реализации искусственных цветов и 2377 рублей для реализации куличей и тортов. Для распределения торговых мест на тематической ярмарке будет проведена жеребьевка. Процедура, как обещают власти, будет открытой и общедоступной. Жеребьевка должна быть проведена в помещении, позволяющем вместить всех приглашенных заявителей, членов комиссии и иных присутствующих лиц.

При проведении жеребьевки допускается ведение аудио- или видеосъемки. Предусмотрено два этапа: первый этап предназначен для определения номера очередности, второй – для определения номера торгового места на ярмарочной площадке. Для проведения первого этапа заявители приглашаются к жеребьевочному столу по одному в алфавитном порядке по фамилиям. На втором этапе соискатели приглашаются к жеребьевочному столу по одному в соответствии с номером в очереди, который им достался после первого этапа.

«Заключение договоров на предоставление торгового места на ярмарке производится по результатам жеребьевки на основании протокола жеребьевки после подтверждения оплаты стоимости за предоставление торгового места, – говорится в постановлении властей. – В случае наличия свободных торговых мест, которые не были распределены по результатам жеребьевки, предоставление их осуществляется на основании поданных заявок».

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ИА «Орелград»