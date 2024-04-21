Орловчанка создала схему хищения денег

К участию в деле она привлекла ничего не подозревавших знакомых.

Хотынецкий районный суд рассмотрел уголовное дело о хищении денежных средств с чужого банковского счета. В преступлении была обвинена местная жительница, которая создала настоящую схему увода денег. Похитила она их со счета одного своего знакомого, а для их обналичивания использовала еще двух знакомых. Подробности сообщила пресс-служба Хотынецкого районного суда.

Преступный план был задуман и реализован в середине апреля 2023 года. Как установило следствие, у женщины имелся доступ к банковскому приложению потерпевшего. Она воспользовалась этим как минимум дважды. Первый раз она, войдя в чужой личный кабинет, тайно перевела 30 000 рублей с его расчетного счета на расчетный счет своего знакомого. Спустя несколько дней подсудимая повторила операцию, только на этот раз она перевела 22 500 рублей на расчетный счет другого своего знакомого.

Знакомые оказались заложниками неприятной ситуации. Было установлено, что о махинациях они ничего не знали. Женщина сумела заверить их в том, что деньги принадлежат ей, после чего знакомые, по ее просьбе, обналичили поступившие на их счета деньги и отдали подсудимой. Она же потратила похищенное на свои нужды, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

«В судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью, – сообщили в пресс-службе суда. – Суд признал ее виновной в хищении денежных средств, совершенном с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину (часть 3 статьи 158 УК РФ) и назначил ей наказание в совокупности по двум эпизодам в виде штрафа в размере 106 000 рублей. Имущественный ущерб, причиненный в результате преступления, полностью был возмещен подсудимой добровольно. Приговор не вступил в законную силу».

ИА «Орелград»