Знаменитую гармонь-ливенку отправили на регистрацию в Минпромторг

Информация об этом прозвучала на оперативном совещании в мэрии.

Как сообщает администрация города Ливны, на оперативном совещании при главе города с докладом выступила директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежи «Лидер» Нина Канарская. Она рассказала о деятельности в 2023 году учреждения, которое выполняет образовательные, воспитательные и досуговые функции. По ее словам, большое внимание уделяется сохранению и развитию ливенского народного промысла – знаменитой гармони «Ливенка».

«В структуре Центра молодежи работает мастерская по изготовлению и ремонту этого музыкального инструмента, – пояснила Нина Канарская. – По решению экспертного Совета по народным художественным промыслам Орловской области гармонь «Ливенка» официально получила статус изделия художественного промысла Орловской области. Необходимые материалы отправлены для регистрации в Минпромторг, ждем решения».

Она подчеркнула, что сохранение уникального достояния – задача непростая. В частности, существуют проблемы кадров, износа старого оборудования, приобретения качественных материалов для изготовления гармони. Особо докладчица отметила, что мастерской необходима модернизация оборудования, но подчеркнула: несмотря на все сложности, гармонь и сувениры изготавливаются, пользуются большим спросом. В прошлом году было изготовлено две однорядных гармони, одна двухрядная и 32 сувенира на основе мини-гармони.

«Коллектив ждет капитальный ремонт инженерных сетей, включенный в программу на 2025 год, – отметили по итогам доклада в администрации Ливен. – Необходим капитальный ремонт всех внутренних помещений с заменой кресел в зрительном зале, центрального входа в здание. Есть и другие проблемы, которые были обозначены. Глава города попросил подготовить предложения по развитию мастерской с целью увеличения производства гармони «Ливенка», в том числе сувенирной продукции».

ИА «Орелград»