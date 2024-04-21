Радиационную обстановку в Орловской области назвали стабильной

За последние пять лет ситуация в этой сфере существенно не изменилась.

Радиационная обстановка в Орловской области за последние пять лет существенно не изменялась и в целом остается удовлетворительной. Ни в одном из районов области радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения. Об этом говорится в паспорте государственной программы повышения качества жизни населения, утвержденной правительством региона

«При этом 85,6 процента суммарной дозы облучения обусловлены природными источниками излучения (Российская Федерация – 80,1 процента) и 14,3 процента – медицинскими рентгенорадиологическими исследованиями (Российская Федерация – 19,7 процента), – следует из официальной информации. – На долю остальных источников приходится 0,48 процента».

Специфика формирования индивидуальных и коллективных доз облучения обусловлена особенностями региона. Значимыми факторами до сих пор остаются последствия прошлых радиационных аварий. Однако превышение основных дозовых пределов на территории области не отмечено. Также сообщается, что на территории Орловской области нет объектов 1-й и 2-й категорий потенциальной радиационной опасности, отнесенных к особо радиационно- и ядерно опасным. А вот в соседней Курской области такой объект имеется – там расположена Курская атомная электростанция.

«На территории Орловской области радиационных аномалий не выявлено, – сообщается также в паспорте программы. – На территории Орловской области населения с эффективной дозой облучения за счет природных источников свыше 5 мЗв/год не выявлено. Радиационный фон, по данным радиационно-гигиенического мониторинга, в населенных пунктах Орловской области составляет от 0,08 до 0,16 мкрЗв/час, что соответствует естественным значениям».

ИА «Орелград»