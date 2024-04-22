Детям и супругам бойцов СВО дали еще одну льготу

Губернатор Клычков гарантировал им бесплатные занятия спортом.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «Порядок бесплатного предоставления отдельным категориям граждан физкультурно-оздоровительных услуг на объектах спорта, находящихся в государственной собственности Орловской области». Предыдущее подобное постановление, действовавшее с 2012 года, признано утратившим силу. В новом документе по сравнению с отмененным расширен перечень категорий граждан, имеющих право на указанную льготу. Ранее аналогичные поправки были внесены депутатами облсовета в региональный закон о физкультуре и спорте.

Право на бесплатное предоставление физкультурно-оздоровительных услуг имеют инвалиды, дети из малоимущих и многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети и супруги граждан, призванных на военную службу по мобилизации или проходящих военную службу по контракту в зоне СВО. Кроме того, в список включены дети погибших (в том числе признанных умершими или безвестно отсутствующими) или умерших вследствие военной травмы после увольнения военнослужащих, бойцов нацгвардии, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов.

В последнем случае льгота распространяется на несовершеннолетних детей и детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, не достигшие возраста 23 лет и обучающиеся в образовательных организациях по очной форме. Бесплатное предоставление физкультурно-оздоровительных услуг возложено на учреждения, подведомственные региональному департаменту физической культуры и спорта, в свободное от планового учебно-тренировочного процесса время.

«Бесплатное предоставление физкультурно-оздоровительных услуг не предусматривает бесплатное предоставление индивидуальных тренеров и инструкторов по выбранной физкультурно-оздоровительной услуге, – следует из губернаторского постановления. – Физкультурно-оздоровительные услуги предоставляются заявителям не реже четырех раз в месяц и продолжительностью не менее 45 минут в отношении одной физкультурно-оздоровительной услуги на основании абонемента, оформляемого учреждением».

ИА «Орелград»