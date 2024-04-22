Администрация губернатора проверила центр занятости населения

Проверяемый период охватил весь 2022 год и почти весь 2023 год.

Администрация губернатора и правительства Орловской области отчиталась о результатах плановой выездной проверки казенного учреждения Центр занятости населения Заводского района города Орла. Проверка охватила весь 2022 год и 11 месяцев 2023 года. Проверяющих интересовало, соблюдает ли центр занятости требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Всего было выявлено около 20 нарушений.

Так, в нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ начальная максимальная цена трех контрактов на поставку жалюзи и офисной мебели была определена и обоснована с использованием коммерческих предложений. Однако эти предложения, как следует из отчета администрации губернатора, не содержали технические характеристики, установленные в запросах о предоставлении ценовой информации. Также они не соответствовали условиям планируемой закупки, не учитывали коммерческие или финансовые условия.

В нарушение статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ начальная максимальная цена контракта на капитальный ремонт помещений центра занятости была определена и обоснована без применения индексов прогнозной и фактической инфляции. С нарушениями, как считают проверяющие, была осуществлена закупка стула для посетителей, стойки ресепшн и «стула высокого для соискателей индивидуального» – в данном случае имело место превышение предельной цены.

Указали проверяющие и на то, что учреждением не было направлено требование об оплате подрядчиком штрафа за неисполнение одного из пунктов контракта на капитальный ремонт помещений. При этом учреждением были приняты и оплачены невыполненные работы, в том числе: по ремонту потолков «Армстронг», по монтажу пожарных автоматических дымовых извещателей и расцепителей. Кроме того, учреждением были приняты и оплачены работы, не соответствующие условиям контракта, по монтажу светильников светодиодных встраиваемых и монтажу кабель-канала.

Приемка выполненных работ по контракту на капремонт была произведена при отсутствии исполнительной и технической документации, актов освидетельствования скрытых работ, хотя они были, исполнительных схем. Документы о приемке выполненных работ не были подписаны членами комиссии. По результатам проверки центру занятости было направлено представление об устранении нарушений, копию которого администрация губернатора также направила в департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

ИА «Орелград»