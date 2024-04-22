МУП «Коммунальник» ликвидируют

Соответствующее постановление издала администрация Орловского округа.

Глава Орловского муниципального округа Роман Жуков издал постановление о ликвидации муниципального унитарного предприятия «Коммунальник». Он же утвердил персональный состав ликвидационной комиссии и план ликвидации. Последний предусматривает уведомление налогового органа о принятом решении. Работников обязаны уведомить о ликвидации не менее чем за два месяца до их увольнения. Также ликвидационная комиссия обязана уведомить о запуске процедуру государственную службу занятости населения, в том числе о количестве и сроках увольнения работников.

Сведения об увольняемых работниках также следует передать в Социальный фонд России. Кроме того, ликвидационной комиссии поручено провести инвентаризацию имущества, составить и утвердить промежуточный, а затем и итоговый ликвидационный баланс, обеспечить расчеты с кредиторами и увольняемыми работниками. Оставшееся к концу процедуры имущество должно быть передано в муниципальную казну. На завершающем этапе должны быть оформлены документы о государственной регистрации ликвидации юридического лица и уничтожены печати и штампы МУПа. Оставшиеся от него документы будут переданы на хранение в муниципальный архив.

Согласно открытым данным, МУП «Коммунальник» является управляющей компанией, работающей с несколькими десятками домов в населенных пунктах Орловского муниципального округа. Выручка за 2023 год экспертами оценивается в 78 миллионов рублей, что на 14 процентов меньше, чем было в 2022 году. Активы по состоянию на 31 декабря 2023 года составляли 8,61 миллиона рублей (минус 83,2 процента за год), чистые активы – 4,61 миллиона рублей (минус 71,6 процента за год). Чистая прибыль предприятия за 2023 год оценивается в 15,6 миллиона рублей, что на 17,3 миллиона больше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»