Названы главные загрязнители орловского воздуха

Наибольший вклад вносят транспорт и промышленные предприятия.

Орловская область не входит в перечень регионов с неблагоприятной экологической обстановкой в связи с небольшим уровнем техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду. Тем не менее, избежать загрязнения ей не удается. Об этом говорится в паспорте программы повышения качества жизни населения, утвержденной правительством региона. В частности, в документе приведен анализ состояния воздуха.

Сообщается, что основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются передвижные источники автомобильного и железнодорожного транспорта, а также стационарные источники промышленных, топливно-энергетических, транспортно-дорожных, сельскохозяйственных и других предприятий. Одной из приоритетных проблем в документе названо загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями, предприятиями теплоэнергетики, автотранспортом.

«Основные стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха расположены в городах Орле, Мценске, Ливны и поселке Долгое Должанского района, – следует из информации областных властей. – По данным исследований, проводимых лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области», содержание исследуемых загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы, более 3 предельно допустимых концентраций (ПДК) зафиксировано не было».

Качество атмосферного воздуха в местах постоянного проживания населения Орловской области в течение последних трех лет остается стабильным, заверили власти. В соответствии с принятой градацией уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как низкий, то есть благоприятный для проживания. В целом по показателям химического загрязнения, неблагоприятных физических факторов и неионизирующих излучений на территории Орловской области ситуация с уровнем загрязнения атмосферного воздуха в точках измерения на автомагистралях, улицах с интенсивным движением в городских и сельских поселениях также оценивается как стабильная. Превышения гигиенического норматива загрязнения атмосферного воздуха в жилых зданиях на текущий момент не выявлено.

ИА «Орелград»