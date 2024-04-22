Налоговики стали реже вызвать орловцев на допрос

За год количество допрошенных граждан сократилось примерно вдвое.

Любопытную статистику обнародовало Управления ФНС России по Орловской области. Из нее следует, что по итогам первого квартала текущего года, количество повесток, направленных налогоплательщикам, сократилось почти на 1,7 тысячи единиц, или на 58,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В ведомстве считают, что сократить статистику помог риск-ориентированный подход к вызову свидетелей на допрос, который в этом году начал активно использоваться.

«При принятии решения о допросе свидетеля определяется необходимость вызова налогоплательщика с учетом роли и значимости свидетельских показаний, в том числе в соотношении с предполагаемыми результатами контрольных мероприятий, – пояснили в Управлении ФНС. – Это позволяет исключить массовую рассылку повесток и осуществить точечный вызов лиц, которые могут обладать значимой для налогового органа информацией».

В то же время налоговики настоятельно рекомендуют орловцам, вызываемым по дела о налоговых правонарушениях в качестве свидетелей, не игнорировать повестки. Ответственность предусмотрена статьей 128 Налогового кодекса РФ. За неявку либо уклонение от явки по такой повестке без уважительных причин влечет за собой наказание в виде штрафа. «При первой же возможности налогоплательщику необходимо связаться с налоговым инспектором, направившим повестку, и дать необходимые пояснения», – советуют в областной налоговой службе.

ИА «Орелград»