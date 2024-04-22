ФК «Орёл» проиграл третий матч подряд

Возвращение в профессиональную лигу не задалось.

На этот раз «Орёл» играл с «Композитом» из подмосковного Павловского Посада. Матч проходил на выезде, в городе Ногинске.

Борьба шла упорно – в виде своеобразной дуэли. Хозяева постоянно выходили вперёд, но только на один гол, а орловцы постоянно сравнивали счёт.

Однако в итоге игра завершилась со счётом 3:2. У «орлов» голы забили Евгений Рагулькин (на 52 минуте) и Максим Дмитриев (на 72 минуте).

После трёх туров первенства России по футболу (вторая лига «Б», группа 3) «Орёл» занимает последнее место с нулевым количеством очков. Ранее наш клуб проиграл «Динамо» из Владивостока (на выезде) и «Химки-М» (дома). Кстати, лидером группы является как раз наш последний соперник, «Композит», выигравший все три своих матча.

ФК «Орёл» проведёт следующую игру 28 апреля «в родных стенах». «Орлы» сразятся со «Спартаком» из Тамбова на стадионе имени Ленина. Однако этот матч пройдёт не в рамках первенства России, а в рамках Кубка Черноземья.

Как стало известно, охраной домашних матчей клуба занимается, в том числе, дружина «Бригада Катукова». Её участники взяли на себя такое обязательство добровольно и безвозмездно.

ИА «Орелград»