В Курске расторгнут контракт с подрядчиком, заподозренным в хищениях на Орловщине

Глава компании задержан несколько дней назад.

Речь идёт об Антоне Тяпочкине, руководителе курской компании «Кварта-Л». Орловские правоохранители задержали его в связи с возможным хищением из бюджета 1,9 миллиона рублей. Преступление произошло при строительстве объекта в Дмитровском районе.

Как сообщает «46 ТВ», сегодня первый заместитель главы Курска Николай Цыбин заявил о запланированном расторжении контракта, заключённого с «Кварта-Л» на строительство канализационно-насосной станции в Юго-Западном микрорайоне. 27 апреля контракт будет расторгнут в одностороннем порядке.

«Остаток по контракту составит порядка 6 миллиона рублей – мы его расторгуем и выберем другого подрядчика», – пояснил чиновник.

КНС в Юго-Западном микрорайоне Курска должны были сдать в эксплуатацию в 2023 году.

ИА «Орелград»