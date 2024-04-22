Путин отметил орловских чиновников новым званием

22.4.2024 | 12:21 Новости, Общество

Оно учреждено в этом году.

Фото: kremlin.ru

Речь идёт о звании «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Президент страны учредил его своим указом в январе этого года.

Недавно, в связи с Днём местного самоуправления, в Кремле определились и со 188 первыми награждёнными. В их число попали двое орловцев. Это глава Колпнянского района Виктор Громов и глава Навесненского сельского поселения Ливенского района Лидия Колосова.

«Поздравим их, когда придёт награда», – объявил на сегодняшнем заседании в областной администрации губернатор Клычков.

ИА «Орелград»


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