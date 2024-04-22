Из Орловской области выдворили 12 граждан Туркменистана

22.4.2024 | 15:33 Закон и порядок, Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по региону.

Фото: УМВД России по Орловской области (иллюстративное)

Иностранные граждане прибыли в нашу область на заработки, но находились на территории России нелегально. Тем самым они нарушили соответствующую статью административного кодекса (18.8).

Суд вынес решение о принудительном выдворении каждого из них за пределы нашей страны.

До этого момента они находились в центре временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или выдворению. Затем были оформлены необходимые документы, и приставы сопроводили нелегалов до пунктов пропуска через государственную границу.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования