Из Орловской области выдворили 12 граждан Туркменистана

Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по региону.

Иностранные граждане прибыли в нашу область на заработки, но находились на территории России нелегально. Тем самым они нарушили соответствующую статью административного кодекса (18.8).

Суд вынес решение о принудительном выдворении каждого из них за пределы нашей страны.

До этого момента они находились в центре временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или выдворению. Затем были оформлены необходимые документы, и приставы сопроводили нелегалов до пунктов пропуска через государственную границу.

ИА «Орелград»