В Орловской области выявили 116 любителей поездить по встречке

ГИБДД рассказала об итогах спецмероприятия.

Она продолжалась около недели. Сотрудники областного Управления дорожной инспекции в усиленном порядке выявляли водителей, допускающих опасное нарушение – выезд на встречную полосу в неположенном месте.

В итоге во время рейдов удалось выявить 116 таких нарушителей. Причём 9 водителей попались на этом повторно.

Именно езда по «встречке» зачастую становится причиной серьёзных ДТП с самыми тяжёлыми последствиями. С начала года в нашей области зарегистрировано 15 таких аварий. В них погибли семь человек. Ещё 38 получили различные травмы.

ГИБДД напоминает, что за данное нарушение ПДД предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей либо лишения водительских прав на срок до шести месяцев.

ИА «Орелград»