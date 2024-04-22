В Орле на Александровском мосту осталась одна именная табличка

Остальные исчезли.

Внимание на это обратил Геннадий Алексеев, бывший главный государственный инспектор управления Росохранкультуры по ЦФО, а также бывший директор объединенного литературного музея Тургенева.

«На Александровском мосту одна табличка только осталась, остальные исчезли в неизвестном направлении, хотя нам втирают, что они на реставрации», — написал орловец в соцсетях.

Напомним, таблички устанавливались на мосту в нулевые годы. Тогда здесь делали ремонт. Все желающие могли заплатить за установку таблички определённую сумму. Вырученные средства шли на оплату работ.

Отремонтированный Александровский мост открыли в 2007-м. Сразу после этого таблички начали похищать.

ИА «Орелград»