В Орле на Александровском мосту осталась одна именная табличка

22.4.2024 | 16:54 Новости, Происшествия

Остальные исчезли.

Фото: Геннадий Алексеев (vk.com/id547896426)

Внимание на это обратил Геннадий Алексеев, бывший главный государственный инспектор управления Росохранкультуры по ЦФО, а также бывший директор объединенного литературного музея Тургенева.

«На Александровском мосту одна табличка только осталась, остальные исчезли в неизвестном направлении, хотя нам втирают, что они на реставрации», — написал орловец в соцсетях.

Напомним, таблички устанавливались на мосту в нулевые годы. Тогда здесь делали ремонт. Все желающие могли заплатить за установку таблички определённую сумму. Вырученные средства шли на оплату работ.

Отремонтированный Александровский мост открыли в 2007-м. Сразу после этого таблички начали похищать.

Последняя табличка на мосту. Фото: Геннадий Алексеев (vk.com/id547896426)

ИА «Орелград»


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