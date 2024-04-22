В Орловской области ввели новые правила приватизации

Продажей займется профессиональный торговец, выбранный чиновниками.

Правительство Орловской области утвердило положение о выборе продавца, которому будет доверена приватизация государственного и муниципального имущества от имени региона. Идея не нова – впервые она была опробована в 2020 году, уже несколько лет такими продажами занимается Санкт-Петербургский аукционный дом, получающий свой процент от совершенных сделок. Однако в этом году региональное законодательство в данной сфере решили переписать. Соответственно, пришлось утвердить и новые правила отбора продавцов.

Обзор поправок провели аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Они отмечают, что организатором отбора продавцов назначен региональный департамент государственного имущества и земельных отношений. Информационное сообщение о проведении отбора он обязан публиковать в открытом доступе в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр».

«В отборе вправе принимать участие юридические лица, сведения о которых включены в перечень юридических лиц для организации от имени собственника продажи приватизируемого государственного или муниципального имущества и осуществления функций продавца такого имущества», – следует из отчета аналитиков. Заявка претендента должна содержать обязательство заключить с департаментом договор в случае, если выбор падет на него.

Договор делегирует победителю отбора право продавать приватизируемое имущество Орловской области на своей электронной торговой площадке. Новым правилами установлено, что сумма вознаграждения продавца не входит в цену продажи приватизируемого имущества. Свой процент он будет брать с покупателя лотов, который должен будет выплачивать его сверх цены самого приватизируемого имущества. Тем самым областной бюджет избежит выпадения доходов. Предыдущее подобное постановление, принятое правительством в 2020 году, признано утратившим силу.

ИА «Орелград»