В Орле на 9-е мая всё-таки организуют салют

22.4.2024 | 11:09 Новости, Общество

Об этом рассказал мэр города Юрий Парахин.

Фото: ИА «Орелград»

Тема подготовки к празднику обсуждалась на сегодняшнем совещании в областной администрации.

Как рассказал орловский градоначальник, в честь Дня Победы в городе запланировано 150 мероприятий. Они уже начались. Однако главные состоятся в период с 8-го по 12-е мая.

Так, 8-го числа в 10:00 в сквере Танкистов пройдёт традиционный митинг. В 12:00 в театре Тургенева состоится главный официальный праздничный концерт.

Утром 9-го мая на бульваре Победы возложат цветы и венки к стеле «Орёл – город воинской славы». Затем в 10 часов на площади Ленина пройдёт парад войск Орловского гарнизона.

В 10:30 там же начнутся выступления солистов и артистов. Также массовые гуляния организуют в Городском и Детском парках Орла.

На 22 часа запланирован фейерверк.

Также Юрий Парахин рассказал, что в праздничные дни в наш город приедет делегация из Мурманской области – экипаж Атомной подводной лодки «Орёл». По традиции, он регулярно пополняется призывниками из Орловской области.

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ИА «Орелград»


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