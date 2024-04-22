Орловцам упростили поиск работы и работников

22.4.2024 | 7:00 Новости, Общество

Сокращены сроки оказания услуг службы занятости и расширены их виды.

Фото Администрации города Мценска

В карточках работодателей на портале «Работа России» появилась информация о фактах выявленных нарушениях. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Орловской области. В ведомстве пояснили, что теперь при поиске вакансий через портал «Работа России» орловцы могут проверить сведения о соблюдении трудового законодательства компанией, в которую они желают трудоустроиться. Такие данные позволят соискателю заранее понять, что может его ожидать в отношениях с будущим начальством.

«Соискателю доступны: сведения о соблюдении трудового законодательства компанией; информация о случаях производственного травматизма на предприятии; данные о задержке заработной платы, – сообщает Госинспекция труда. – Расширенная информация доступна об 1 миллионе работодателей. Такая возможность появилась благодаря передаче данных сервиса «Банк предприятий и организаций» портала «Онлайнинспекция.рф» на «Работу России».

Свой вклад в упрощение процедуры внесли и власти Орловской области. В частности, региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости внес поправки в типовой административный регламент, которому следуют центры занятости. В данном случае речь идет об услуге по содействию работодателям региона в поиске подходящих работников. Отныне максимально допустимый срок предоставления такой услуги не должен превышать 7 рабочих дней с момента принятия заявления, которое работодатель должен подать через портал «Работа в России».

Если работодатель просит помочь в массовом поиске работников, то максимально допустимый срок предоставления государственной услуги увеличивается до 11 рабочих дней. Если служба занятости в заявлении выявит некие противоречия в информации о работодателе, то она вправе приостанавливать предоставление указанной услуги. В данном случае у работодателя будет только два варианта действий: он сможет либо внести изменения в свое заявление, либо отозвать его.

ИА «Орелград»


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