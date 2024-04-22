У администрации губернатора отняли еще одну функцию

Ведомство больше не будет отвечать за формирование кадрового резерва.

Губернатор Андрей Клычков продолжает проводить внутреннюю реформу, связанную с перераспределением функций. Напомним, ранее глава региона в новой редакции утвердил положение об администрации губернатора. Дальнейшими нормативными актами была реформирована ее структура, в связи с чем заметная часть полномочий была передана в профильные департаменты. Своим новым указом губернатор лишил собственную администрацию еще одной важной функции.

В частности, поправки внесены в «Порядок формирования, ведения и подготовки резерва кандидатов на должность главы муниципального образования Орловской области». Раньше решение о проведении отбора кандидатов на включение в резерв принималось главой региона не реже одного раза в год на основании ходатайства администрации губернатора. Теперь подобные ходатайства главе региона будет подавать региональный департамент внутренней политики и развития местного самоуправления.

Впрочем, в реальности мало что изменится, разве что исчезнет «лишнее звено». Ранее администрация губернатора фактически выступала посредником в процессе отбора кандидатов. Работу по подготовке ходатайства проводили сотрудники департамента внутренней политики и развития местного самоуправления. А подготовленное ими ходатайство администрация подавала губернатору. В остальном правила не изменились.

Согласно им, «резерв представляет собой сформированную в установленном порядке группу граждан РФ, обладающих необходимыми профессионально-деловыми, личностными и морально-этическими качествами для избрания на должность главы муниципального образования». Основной задачей резерва является обеспечение своевременного выдвижения кандидатов на должность главы муниципального образования, обладающих наиболее высоким управленческим потенциалом.

В документе подчеркнуто, что равные права на такую должность имеют и те, кто в резерв не включен. Правом на выдвижение граждан на включение в резерв обладают органы государственной власти Орловской области, органы местного самоуправления, члены региональной Общественной палаты и Ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области». Для соискателей обязательны наличие гражданства РФ и высшего профессионального образования, а также владение государственным языком Российской Федерации.

ИА «Орелград»