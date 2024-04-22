Орловцев не остановили новые ограничители на улице Ленина

22.4.2024 | 17:01 Новости, Происшествия

Их просто отодвинули в сторону.

Фото: «ДТП Орел и автохамы»

Ограничители в виде полусфер установили рядом с ТЦ «Малиновая вода» в конце предыдущей недели. Ими заменили декоративные столбики, которые оказались недостаточной защитой от любителей прокатиться на автомобиле в пешеходной зоне.

Однако новая мера тоже не помогла. Как сообщают в соцсетях, ограничители оказались сдвинуты в сторону – очевидно, чтобы не мешать проезду машин по улице. Возможно, сказались последствия выходных, когда ночная жизнь в центре Орла активизируется.

Как сообщает автор публикации, реально ситуацию в «бойком месте» поможет исправить либо «лежачий полицейский», либо камеры фото- и видеофиксации. В последнем случае получится ещё и пополнить бюджет за счёт налагаемых штрафов.

Ранее стало известно, что с Александровского моста пропали практически все именные таблички.

ИА «Орелград»


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