Выставка в честь парламентаризма открылась в Орле

В экспозиции представлены печатные издания об истории длиною более века.

«Российский парламентаризм: история длиною более века» – выставка под таким названием открылась в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Как пояснили организаторы, она посвящена Дню российского парламентаризма и проработает по 6 мая. Праздник относительно молодой, отмечают также в библиотеке, так как отмечать его стали только с 2013 года. Дата была выбрана не случайно, она сопряжена с началом работы первого русского парламента – Государственной Думы – 27 апреля 1906 года.

«Это стало одним из самых значимых событий в истории страны, – говорят в «Бунинке». – Хроника отечественного парламентаризма как значимая и поучительная часть истории, представлена на страницах журналов: «Российская Федерация сегодня», «Социс», «Конституционное и муниципальное право», а также редкими изданиями 1906 года, хранящимися в фондах библиотеки».

На выставке также представлена энциклопедия «Государственная Дума России», изданная к 20-летию Федерального Собрания РФ в 2013 году. Это издание можно назвать уникальным, так как многие фотографии впервые увидели свет именно на его страницах. Прекрасно иллюстрированная энциклопедия состоит из двух томов. Первый том знакомит с историей Государственной Думы Российской империи 1906-1917 годов, второй том посвящен работе Госдумы за период с 1993 по 2013 годы.

«Публикации в современных периодических изданиях «Власть», «Стратегия России», «Время России» рассматривают парламентаризм как политический институт, как трибуну для ведения общественного диалога, как возможность конституционного и демократического развития страны, – продолжают в «Бунинке». – Авторы единодушны во мнении, что современное становление российского парламентаризма – это фундаментальное историческое достижение и что только цивилизационный подход к решению спорных вопросов закроет дорогу к силовому противостоянию».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»