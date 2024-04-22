Орловчанка пострадала при пожаре

ЧП случилось в Орловском муниципальном округе.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, тревожный сигнал поступил в субботу из села Платоново. Горел жилой дом.

Когда пожарные прибыли на место, кровля уже полыхала вовсю. Огонь грозил распространиться дальше. В итоге сотрудники 2-й и 3-й пожарно-спасательных частей локализовали пламя, а затем полностью ликвидировали последствия ЧП.

Ещё до прибытия сотрудников МЧС из дома вывели женщину, которую впоследствии госпитализировали в областную клиническую больницу.

«Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электроустановок», – пояснили в ведомстве.

Всего за выходные орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 27 раз. 10 выездов пришлось на ликвидацию возгораний, остальные – на другие происшествия.

ИА «Орелград»