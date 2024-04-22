Под Орлом разбился водитель электроскутера

22.4.2024 | 11:52 Новости, Происшествия

Его пришлось госпитализировать.

Фото: УГИБДД по Орловской области

ДТП случилось накануне в 16:15 во Мценске. Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

24-хлетний парень ехал на электроскутере Wolong по местной улице Карла Маркса. Известно, что на транспортном средстве не было государственных номеров. В районе дома №103 он не смог выбрать безопасную скорость и наехал на выбоину.

После этого водитель упал со скутера. Телесные повреждения оказались серьёзными. Пострадавшего госпитализировали, причём не в местную ЦРБ, а в Областную клиническую больницу.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 13 ДТП. Травмы различной степени тяжести получили трое человек.

ИА «Орелград»


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