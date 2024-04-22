В Орловской области растёт электронный документооборот

Тема обсуждалась на совещании в областной администрации.

О внедрении Системы электронного документооборота «Дело» рассказал глава Департамента информационных технологий Орловской области Андрей Артёмов. Фактически, на данный момент СЭД «Дело» является федеральным стандартом.

Сейчас в нашем регионе к ней подключено около 2 тысяч стационарных рабочих мест, а также 22 нестационарных (программа установлена на планшетах).

«Мы последовательно подключаем наши подведомственные организации. 117 организаций подключено», – рассказал Артёмов.

В первом квартале этого года в системе зарегистрировано около 25 тысяч входящих и около 74 тысяч исходящих документов, а также около 5 тысяч обращений граждан. Это превышает показатели 2023-го.

ИА «Орелград»