Прокуратура оштрафовала руководителей с Верховского молокозавода

На предприятии не соблюдались правила охраны труда.

Как рассказали в надзорном ведомстве, руководство предприятия не обеспечило надлежащий контроль за выдачей средств индивидуальной защиты, а также смывающих средств. Зафиксированы случаи, когда работники исполняли обязанности, не используя средства защиты.

Кроме того, в нормативные акты предприятия не были внесены изменения, которые касались дополнительных гарантий трудовых прав сотрудников. Между тем, они обеспечивались федеральным законодательством.

В итоге прокурор района возбудил административные дела в отношении заместителя директора Верховского молочно-консервного завода и начальника одного из отделов. Должностных лиц оштрафовали.

Директору АО «Верховский МКЗ» было внесено прокурорское представление об устранении нарушений. К настоящему моменту требования уже исполнены. Также, в связи с актом прокурорского реагирования, ответственных должностных лиц дополнительно привлекли ещё и к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»