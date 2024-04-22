Прокуратура оштрафовала руководителей с Верховского молокозавода

22.4.2024 | 13:39 Закон и порядок, Новости

На предприятии не соблюдались правила охраны труда.

«Верховский МКЗ». Фото: пресс-служба губернатора Орловской области (иллюстративное)

Как рассказали в надзорном ведомстве, руководство предприятия не обеспечило надлежащий контроль за выдачей средств индивидуальной защиты, а также смывающих средств. Зафиксированы случаи, когда работники исполняли обязанности, не используя средства защиты.

Кроме того, в нормативные акты предприятия не были внесены изменения, которые касались дополнительных гарантий трудовых прав сотрудников. Между тем, они обеспечивались федеральным законодательством.

В итоге прокурор района возбудил административные дела в отношении заместителя директора Верховского молочно-консервного завода и начальника одного из отделов. Должностных лиц оштрафовали.

Директору АО «Верховский МКЗ» было внесено прокурорское представление об устранении нарушений. К настоящему моменту требования уже исполнены. Также, в связи с актом прокурорского реагирования, ответственных должностных лиц дополнительно привлекли ещё и к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»


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