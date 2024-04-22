Упавшая со здания мэрии штукатурка разбила иномарку

Суд оценил необычное транспортное происшествие годичной давности.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению страхового акционерного общества «ВСК» к администрации Ливенского района и муниципальному казенному учреждению «Административная хозяйственная служба администрации Ливенского района и Единая дежурно-диспетчерская служба». Истец просил о взыскании убытков.

Было установлено, что в феврале 2023 года в результате падения штукатурки со здания на улице Курской, 14 в городе Ливны был поврежден автомобиль «Toyota Rav4». Все предусмотренные законом действия по фиксации повреждения транспортного средства были исполнены. Страхователь незамедлительно обратился в компетентный правоохранительный орган, который провел проверку по установлению обстоятельств. Место происшествия было осмотрено полицией.

Причиной повреждения автомобиля было официально признано падение штукатурки со здания, которое находится в собственности администрации Ливенского района. А сама администрация располагается в нем. Иномарка была застрахована, и страховая компания выплатила автовладельцу страховое возмещение в размере 22 320 рублей. Затем страховщики обратились в суд с иском к чиновникам о взыскании указанной суммы.

Суд установил, что все здания, расположенные на территории администрации Ливенского района, то есть на Курской, 14, переданы административной хозяйственной службе на праве оперативного управления. В список ее функций входит эксплуатационное обслуживание административных зданий, в том числе разработка планов проведения текущих ремонтов. Поэтому суд возложил ответственность за случившееся на эту службу. Довод ответчика о неправомерности парковки пострадавшего автомобиля возле здания администрации решающей роли в данном споре не сыграл, судом он был оценен критически. В судебном заседании было установлено, что ворота открываются охраной любому автотранспорту для въезда, охрана не выдворяет с территории автомобили, парковка которых не разрешена.

Поскольку работники администрации и иные лица имеют возможность парковать автомобили на спорной территории и к ним не применяются меры воздействия, в том числе дисциплинарного характера за невыполнение распоряжений руководства, документы по ограничению доступа на территорию носят формальный к исполнению характер, решил суд. Значит, и вина собственника автомобиля в причинении ущерба отсутствует. В результате арбитраж решил исковые требования удовлетворить и взыскал с административной хозяйственной службы убытки в размере 22 320 рублей.

ИА «Орелград»