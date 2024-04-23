Клычков определился с часами работы наливаек

Документ направят в орловский облсовет.

Об этом губернатор рассказал в соцсетях во время последнего прямого эфира.

По словам Клычкова, время работы таких заведений предлагается ограничить с 21:00 до 10:00. Соответствующее заключение уже подписано.

«Посмотрим, как депутаты отреагируют на это предложение», – заметил Клычков. Однако губернатор выразил надежду, что облсовет поддержит инициативу.

Вопрос рассмотрят уже на ближайшей сессии регионального парламента. Она состоится сегодня.

Отметим, что ранее «Единая Россия» официально предлагала ввести данный запрет в период с 23:00 до 10:00. Параллельно предлагалось продлить временные рамки, установленные для розничной продажи алкоголя в магазинах.

ИА «Орелград»