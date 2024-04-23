Клычков определился с часами работы наливаек

23.4.2024 | 11:20 Закон и порядок, Новости, Общество

Документ направят в орловский облсовет.

Фото: пресс-служба администрации Орла (иллюстративное)

Об этом губернатор рассказал в соцсетях во время последнего прямого эфира.

По словам Клычкова, время работы таких заведений предлагается ограничить с 21:00 до 10:00. Соответствующее заключение уже подписано.

«Посмотрим, как депутаты отреагируют на это предложение», – заметил Клычков. Однако губернатор выразил надежду, что облсовет поддержит инициативу.

Вопрос рассмотрят уже на ближайшей сессии регионального парламента. Она состоится сегодня.

Отметим, что ранее «Единая Россия» официально предлагала ввести данный запрет в период с 23:00 до 10:00. Параллельно предлагалось продлить временные рамки, установленные для розничной продажи алкоголя в магазинах.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования