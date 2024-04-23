Подрядчики не спешат ремонтировать дворы Орла

23.4.2024 | 11:00 ЖКХ, Новости

По крайней мере, так считает заместитель спикера облсовета.

Фото: vk.com/mwdowin

Накануне Михаил Вдовин побывал в некоторых из дворов, где сейчас идёт ремонт. О результатах своих визитов он рассказал в соцсетях.

По словам Вдовина, ремонт во дворах домов по улице Комсомольской, №334 и №338, вообще не начинался. «Создаётся впечатление, что подрядчики ждут зимы», – заметил народный избранник.

На Кромской, №8 и №10, ситуация оказалась не намного лучше. «Предстали взорам горы щебня, стоящая во дворе техника и ни одного работающего», – рассказал депутат.

Все эти дворы находятся в районе 909-го квартала. Напомним, что в этом году в областном центре планируется отремонтировать всего 24 дворовых территории.

ИА «Орелград»


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