На пятачке за кинотеатром «Родина» решили возвести многоквартирный дом

Разрешение выдано управлением градостроительства Орловской области в марте.

Жилой многоквартирный дом появится на улице Старо-Московской, рядом с кинотеатром “Родина” и сквером Поликарпова. Площадь участка под застройку – 2904 кв. м. Категория земли – среднеэтажная жилая застройка. Общая площадь планируемого объекта капитального строительства в соответствии с документацией – 4301,35 кв. м. Всего 35 квартир. Их общая площадь – 2687,69 кв. м. Застройщик – АО “Орелинвестпром”. На сайте наш.дом.рф информации об этом объекте нет.

По данным kartoteka.ru, акционерное общество “Орелинвестпром” зарегистрировано в Орле по адресу: наб. Дубровинского, д. 70, офис 405. Это микропредприятие занятое в аренде и управлении недвижимым имуществом, предоставлении услуг в сфере растениеводства, добыче железных руд, обслуживании автомобилей. Также открыт еще ряд видов деятельности, напрямую не связанных со строительством. Генеральным директором с октября 2021 года является Артем Жуков. Ранее компанией руководил Сергей Бутов. Группа компаний “Орелинвестпром” специализируется на развитии сельскохозяйственного производства в ряде районов Орловской области, указано на официальном сайте.

ИА “Орелград”