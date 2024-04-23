Строителя «Мценской версты» нашли в Нижнем Новгороде

Определен победитель открытого конкурса, который проводил орловский райцентр.

Благоустраивать улицу Ленина в Мценске будет ООО «ТВК». Цена контракта – 92,1 млн рублей, он в стадии подписания поставщиком, указано в ГИС «Закупки». Предусмотрен аванс в размере 30%. Срок исполнения контракта – 31 декабря 2024 года.

Мценск в 2023 году оказался в числе трех орловских городов-победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды. Общая протяженность благоустройства– 1066 метров, отсюда и название проекта. Территория улицы Ленина будет частично замощена брусчаткой, частично заасфальтирована. Концепция благоустройства предусматривает стилизацию под старину: планируется установить верстовые столбы, чугунные фонари, однотипные информационные таблички. Создадут серию «городских чайных гостиных». Анонсирован символический памятник Леди Макбет из очерка Николая Лескова.

По данным kartoteka.ru, ООО «ТВК» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2017 году. Это микропредприятие открыло почти два десятка видов деятельности – от рекламы, до торговли электроэнергией. Арбитражный суд Нижегородской области рассматривает три иска к компании на сумму более 2 млн рублей. В феврале с ТВК взыскали в пользу индивидуального предпринимателя Д.Ю. Коновалова почти миллион.

ИА “Орелград”