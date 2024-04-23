В Орле не нашли желающих доделывать Комсомольскую

Торги не состоялись.

Госзакупку попыталась осуществить «Спецавтобаза», выступавшая как заказчик. Ремонт участка Комсомольской улицы между Карачевским и Кромским шоссе нужно было доделать к 15-му июня.

За это предлагалась цена примерно в 22 миллиона рублей. Однако эта сумма не соблазнила потенциальных подрядчиков.

На торги не поступило ни одной заявки. В итоге их признали несостоявшимися.

Напомним, что данный участок ремонтировало ООО «МонолитСтрой». Однако оно не окончило работы в положенный срок (до 30 ноября минувшего года). В итоге контракт расторгли, а экс-подрядчика привлекли к ответственности.

ИА «Орелград»