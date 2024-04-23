Налоговики назвали самый популярный сервис в Орле

Жители региона активно пользуются личными кабинетами.

В Орловской области самими популярными сервисами налоговой службы являются личные кабинеты: для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, для налогоплательщиков налога на профессиональный доход и иностранных организаций. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС России. По подсчетам ведомства, по состоянию на 1 апреля 2024 года такими кабинетами обзавелись уже более 335 тысяч жителей региона, или 41 процент от общего количества граждан, состоящих на учете в региональном управлении налоговой службы.

Только в первом квартале текущего года в сервисе прошли регистрацию и получили доступ в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 7,5 тысячи орловцев. В налоговой службе отмечают, что данный сервис пользуется популярностью из-за своего удобства. Он позволяет совершать многие операции, не выходя из дома. Например, простой гражданин в таком кабинете может интерактивно, без личного посещения налоговой инспекции, получить актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, находящихся в его собственности, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о текущем сальдо Единого налогового счета.

«Пользователь имеет возможность заполнить и направить в электронном виде в налоговый орган декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, заявление о предоставлении налоговой льготы, о получении налогового вычета и прочие документы, а также оплатить исчисленные суммы налогов онлайн, – перечислили в Управлении ФНС. – Самым простым способом подключения к личному кабинету является регистрация с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг».

Сообщается, что в первом квартале текущего года указанным способом регистрации воспользовались 5,2 тысячи орловцев. Есть и другие способы открытия личного кабинета. Например, подключить его можно с помощью логина и пароля, полученных в любом налоговом органе или МФЦ, независимо от места постановки на учет. В этом году таким способом воспользовались 2,2 тысячи орловцев. Еще девять человек открыли личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи.

«Другим популярным сервисом является «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», – отмечают в областной налоговой службе. – Активными пользователями личного кабинета являются 93 процента бизнесменов Орловской области – это 17,4 тысячи человек. В личном кабинете индивидуальный предприниматель может запросить справки по налогам и сборам, направить заявление о регистрации контрольно-кассовой техники, заявление на смену системы налогообложения, запрос на проверку ИНН, ФИО, СНИЛС работающих лиц, получить выписку из ЕГРИП и решить множество других жизненных ситуаций, не выходя из дома».

ИА «Орелград»