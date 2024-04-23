В Орле помолятся о создании и укреплении семьи

Ставшее уже традиционным мероприятие пройдет в Свято-Троицком храме.

Свято-Троицкий храм города Орла пригласил всех желающих православных христиан на молебен о создании и укреплении семьи. Богослужение состоится 24 апреля в 18:30, храм находится на улице Лескова в областной столице. «Мы ждем в гости всех желающих: тех, кто хочет создать семью, и тех, кто просит мира в свои семьи. Также приглашаем родителей, пекущихся об устроении семейной жизни своих чад», — отмечают организаторы.

«Такие богослужения в Троицком храме стали уже традиционными, – сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ. – С каждым разом на молебен приходит все больше горожан. Совместная молитва помогла в создании и сохранении многих семей».

Ранее региональный уполномоченный по защите прав детей Константин Домогатский в своем итоговом отчете отметил, что «современное российское общество должно ясно представлять свои семейные ценности, эффективно применять безопасные методы воспитания, находить общий язык друг с другом, улучшать отношения со своими детьми, что позволит создать устойчивую основу для семейного благополучия».

По информации Управления ЗАГС, в Орловской области из года в год продолжает уменьшаться число детей, родившихся в семьях: 2021 год – 5451 человек, 2022 год – 5028 человек, 2023 год – 4658 человек. В структуре родившихся младенцев по-прежнему большинство составляют мальчики: в 2021 году их численность составила 2818 человек, в 2022 году – 2615 человек, в 2023 году – 2435 человек. Число родившихся девочек за последние три года изменялось так: 2021 год – 2633 человек, 2022 год – 2413 человек, 2023 год – 2223 человека. В целом в 2023 году число новорожденных по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 370 человек.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»