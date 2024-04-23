Облсовет ещё раз одобрил продажу госпакета акций «Орёлстроя»

Первый раз это попытались сделать в 2022-м году.

Тогда за 22,46% акций, принадлежащих области, была запрошена цена в 917,6 миллиона рублей. Однако на аукцион не поступило ни одной заявки.

На сегодняшней сессии депутаты повторно одобрили продажу акций, сообщают «Орловские новости». «За» высказались 35 парламентариев, воздержались ещё пятеро.

Также пакет акций «Орёлстроя» предлагали продать в 2017-м году, но тогда облсовет не дал на это добро.

В 2021-м, когда областной парламент всё же санкционировал аукцион, на это обратила внимание прокуратура. Надзорное ведомство назначило соответствующую проверку.

ИА «Орелград»