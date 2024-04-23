В Орле возбуждено уголовное дело по станции умягчения воды

При её строительстве могли похитить 103 миллиона.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, следственные органы возбудили дело по статье «мошенничество». За основу взяли материалы, предоставленные надзорным ведомством.

Проверку проводила прокуратура Советского района. Станцию строили в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Соответствующий контракт в декабре 2022-го года заключили «Объединённый муниципальный заказчик» и ООО «Транком Строй».

Подрядчик получил аванс в 108 миллионов рублей. Работы должны были окончиться в ноябре 2023-го.

Однако этого не произошло по сей день. При этом подрядная организация подтвердила расходы на выполнение работ на общую сумму всего в районе пяти миллионов рублей. Что произошло с остальной суммой, предстоит выяснить правоохранительным органам.

Ранее «Орёлград» выяснил, что, согласно текущим планам областных властей, станцию должны сдать в эксплуатацию в этом году.

ИА «Орелград»