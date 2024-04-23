В Орловской области пройдёт акция «Подвиг Орловщины»

Она приурочена ко Дню Победы.

Руководитель Орловской ЛДПР Владислав Числов анонсировал старт акции, в рамках которой жители Орловской области смогут рассказать о подвигах своих предков в годы Великой Отечественной войны.

Решение было принято после появления информации о том, что в регионе не будет проходить традиционный «Бессмертный полк». Как утверждает Числов, сейчас мы должна как можно больше и чаще говорить о подвигах героев ВОВ, особенно в условиях, когда их потомки защищают нашу Родину в зоне проведения СВО.

«Акция «Подвиг Орловщины» – это альтернативная площадка для орловчан рассказать о своих предках. Сейчас время, когда мы должны предлагать и реализовывать проекты, позволяющие нашим жителям делиться подвигами своих семей, своих родственников. Это гордость, которую мы несем сквозь года», – прокомментировал Числов.

Акция «Подвиг Орловщины» будет реализована в виде выставки портретов и историй предков жителей Орловской области. Вход на неё будет открыт 8 и 9 мая. Мероприятие пройдёт в Орле на улице Комсомольской, 183.

Подать заявку на участие можно до 4 мая. Информацию о героях Великой Отечественной войны необходимо отправить на электронную почту Орловского регионального отделения ЛДПР orel@ldpr.ru (нужно прислать фотографию героя и краткую историю его участия в Великой Отечественной войне).

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ИА «Орелград»