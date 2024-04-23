Орел оплатит путевки детям беженцев из зоны СВО

Мэрия Орла определилась с категориями детей-льготников.

Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление о мерах социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные оздоровительные организации в 2024 году. Решение принято в целях сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их образовательного уровня, развития творческих способностей, социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В частности, комиссиям по делам несовершеннолетних поручено направить детей, склонных к правонарушениям и состоящих на различных видах профилактического учета, на профильную смену социальной реабилитации трудных подростков.

Часть путевок в этом году будет полностью оплачена за счет городской казны. Право на это имеют дети в возрасте от 6 до 17 лет включительно из семей, вынужденно покинувших место жительства в зоне проведения специальной военной операции и прибывших на территорию Орловской области; дети, полнородным и неполнородные братья и сестры, а также дети супругов граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации или направленных по контракту для участия в СВО с 24 февраля 2022 года, а также участников СВО из войск национальной гвардии.

Мера социальной поддержки по оплате 85 процентов стоимости путевки предоставляется: детям военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах; детям работников муниципальных и государственных учреждений города Орла; детям работников коммерческих организаций (предприятий); детям работников организаций, находящихся в процедуре банкротства или имеющих просроченную задолженность по оплате труда; детям индивидуальных предпринимателей и работников, нанятых индивидуальными предпринимателями; детям самозанятых граждан.

«При выборе родителями в 2024 году загородной оздоровительной организации, стоимость пребывания в которой выше стоимости расходов на одного ребенка в день в течение летних каникул – 1417,31 рублей, в течение весенних, осенних, зимних каникул – 1621,91 рубль, несение расходов свыше установленных сумм возлагается на родителей», – отмечено в документе. Транспортные расходы по доставке детей до загородного лагеря также несет родитель. Право на льготную путевку предоставляется однократно, один раз в год.

ИА «Орелград»