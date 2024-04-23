Застройщик получил второе разрешение на строительство на «Наугорке»

По факту работы в Орле уже давно ведутся.

ООО “Специализированный застройщик “Строительно-монтажное управление №2” в конце марта получило в управлении градостроительства Орловской области разрешение на возведение дома №2 на территории комплексного развития, ограниченной улицами Плещеевская, Куйбышева, Цветаева и Наугорским шоссе в Орле. Общая площадь объекта – 7,55 тыс. кв. м, из нее непосредственно жилая – 4,9 тыс. кв. м. Запланировано 110 квартир.

Отметим, и с первым домом был аналогичный фальстарт. Руководство компании оштрафовали на 250 тысяч за работы без разрешения. Со вторым зданием история повторилась. Прокуратура и СКР оценивают деятельность чиновников и застройщика. Жители одного из многоквартирных домов, попавших в зону КРТ, жалуются, что их и так аварийное здание начало еще стремительнее разрушаться.

На сайте наш.дом.рф указано, что дом №2 будет 12-этажным. Генподрядчик – воронежское ООО «Атлант». Предусмотрены две детские площадки, одна спортивная, 41 гостевое место на придомовой территории для автомобилей. Выдача ключей запланирована на декабрь 2025 года.

ИА “Орелград”