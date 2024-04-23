Субсидии из бюджета Орла получат 10 НКО

Мэрия выбрала лучшие общественные проекты.

Администрация Орла обнародовала итоги проведения конкурса на предоставление субсидий из бюджета города социально ориентированным некоммерческим организациям в 2024 году. Всего в этом году на муниципальную поддержку некоммерческих организаций города выделено 899 396 рублей. По итогам работы конкурсной комиссии эта сумма была распределена между 10-ю победителями. Каждый из них получит примерно по 90 тысяч рублей. По условиям конкурса, средства выделяются на реализацию конкретных проектов.

Региональное отделение ДОСААФ России получит субсидию на проведение «Эстафеты РО ДОСААФ России», региональный фонд социальной поддержки населения – на «Хоспис на дому», Федерация бадминтона Орловской области – на проект «Бадминтон – основа здоровья школьников», областное отделение Союза литераторов РФ – на просветительский проект «Юбилею Судбищенской битвы посвящается», Молодежный спортивный военно-патриотический центр «Десантник»- на проект «Душам погибших нужны воспоминания».

Кроме того, Заводская районная организация Всероссийского общества инвалидов получит субсидию на «Социальную поддержка и защиту граждан», отделение межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности» – на проект «Кроха моя: ресурсная группа для родителей и детей с расстройством аутистического спектра», Фонд содействия духовному и культурному развитию человека «Духовность и культура провинции»- на информационно-творческий проект «Современные лица Литературной Столицы», областная историко-культурная организация «Русская провинция» – на проект «Артель умельцев и мастеров «Зубры», а региональное отделение «Объединения потребителей России» – на работу «Центра консультаций по вопросам ЖКХ-контроля».

В этом году заявки на конкурс принимались с января по март. К соискателям были предъявлены строгие требования. Так, субсидии не могли получить НКО, находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации банкротства, имеющие просроченную задолженность по налогам, имеющие факты нецелевого использования бюджетных субсидий, имеющие в составе учредителей политические партии, являющиеся иностранным юрлицом, имеющие дисквалифицированных руководителей.

Участниками конкурса не могли быть государственные учреждения, компании и корпорации, политические партии, общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами, некоммерческие организации, представители которых являются членами конкурсной комиссии. Также комиссия проследила за тем, чтобы соискатели не находились в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

ИА «Орелград»