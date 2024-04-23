Шествие «Бессмертного полка» снова не состоится

23.4.2024 | 12:56 Новости, Общество

Об этом объявил орловский губернатор.

Фото: Администрация Орла.

Андрей Клычков выступил в прямом эфире в соцсетях накануне.

«В этом году нам в очередной раз не удастся провести «Бессмертный полк», но я думаю, что мы все можем взять портреты родных и близких и пойти в ближайший парк, сквер, бульвар», – пояснил он.

В 2023-м акция проходила в схожем формате – без шествия. В предыдущий раз оно проводилось в 2022-м году. Тогда только в областном центре в нём, по официальным данным, поучаствовали порядка 21 тысячи человек.

Первый «Бессмертный полк» проводился в 2012-м году. В 2020-м и 2021-м году шествие также не состоялось – из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что в Орле в честь Дня Победы запланировано 150 мероприятий. В том числе – праздничный салют.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования