Шествие «Бессмертного полка» снова не состоится

Об этом объявил орловский губернатор.

Андрей Клычков выступил в прямом эфире в соцсетях накануне.

«В этом году нам в очередной раз не удастся провести «Бессмертный полк», но я думаю, что мы все можем взять портреты родных и близких и пойти в ближайший парк, сквер, бульвар», – пояснил он.

В 2023-м акция проходила в схожем формате – без шествия. В предыдущий раз оно проводилось в 2022-м году. Тогда только в областном центре в нём, по официальным данным, поучаствовали порядка 21 тысячи человек.

Первый «Бессмертный полк» проводился в 2012-м году. В 2020-м и 2021-м году шествие также не состоялось – из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что в Орле в честь Дня Победы запланировано 150 мероприятий. В том числе – праздничный салют.

ИА «Орелград»