Заинтересовавший Бастрыкина долгострой ввели в эксплуатацию

Разрешение выдало управление градостроительства Орловской области 14 февраля.

Информация содержится в реестре разрешений на ввод в эксплуатацию жилых зданий за I квартал 2024 года. Судя по данным чиновников, курское ООО “УниСтрой” завершило первый этап застройки территории по улице Космонавтов. Общая площадь жилых помещений – 12,8 тыс. кв. метров. Всего 244 квартиры.

Примечательно, что 22 марта глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав участников долевого строительства в Орле. Одна из женщин, вложившая средства в ЖК «Солнечный берег» пожаловалась на низкое качество работ и нерасторопность «Унистроя», который возводит дом с 2016 года. Через неделю темы коснулся губернатор Андрей Клычков в ходе эфира в соцсетях. Он сообщил, что застройщик устраняет недочеты. Дольщики, по словам главы региона, должны получить ключи до 14 мая.

ИА “Орелград”