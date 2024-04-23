Облсовет принял решение по торговле алкоголем

Магазины смогут продавать его до 23 часов.

Такой законопроект депутаты одобрили на сегодняшней сессии. Пока что он принят в первом чтении.

Мера направлена на борьбу с так называемыми «наливайками» – точками общепита, расположенными на первых этажах многоквартирных домов. Как правило, они интересует не желающих перекусить, а любителей выпить.

Продляя время продажи алкоголя в обычных магазинах, облсовет регулирует рынок и предоставляет всем любителям вечерних посиделок с хмельными напитками нормальную альтернативу. Ожидается, что это снизит градус напряжённости вокруг проблемы «наливаек».

Кроме того, законопроект предусматривает запрет на работу кафе, расположенных в пределах 50 метров от жилых домов.

Ранее губернатор Клычков объявил, что официально попросил областной парламент установить запрет для продажи алкоголя в «наливайках» с 23:00 до 10:00.

ИА «Орелград»