В Орле сократили финансовую поддержку промышленности

Важные изменения внесены в государственную программу.

Правительство региона распорядилось о внесении изменений в паспорт государственной программы «Развитие промышленности Орловской области». Срок ее реализации продлен с 2026 до 2029 года. При этом общий объем финансирования программы был сокращен: если раньше он предусматривался в сумме 423,129 миллиона рублей, то теперь составляет 190,167 миллиона рублей. Также заново утверждены основные направления реализации программы: производительность труда и стимулирование деятельности в сфере промышленности.

В рамках направления «Производительность труда» предполагается реализация нескольких задач. Одна из них заключается в предоставлении предприятиям – участникам национального проекта возможности по внедрению лучших практик и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне. В данном случае поддержка ведется в рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Согласно целевым показателям, в регионе должна вырасти доля предприятий, достигших ежегодного 5-процентного прироста производительности труда. Расти должно и количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, и количество сотрудников, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, и количество предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно.

В рамках направления «Стимулирование деятельности в сфере промышленности» предполагается реализация регионального проекта «Развитие инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности». Здесь планируется докапитализации регионального фонда развития промышленности с привлечением софинансирования из федерального бюджета. Промышленным предприятиям будут компенсировать часть затрат, связанных с приобретением нового оборудования.

Из паспорта программы следует, что промышленность Орловской области является одной из базовых составляющих экономики региона. ЕЕ доля в общем объеме валового регионального продукта на протяжении последних 5 лет составляет в среднем около 18 процентов. Индекс промышленного производства за период с 2018 по 2022 годы вырос более чем на 30 процентов. Общий объем отгруженных товаров в промышленности за указанный период составил 868,9 миллиарда рублей.

За последние 5 лет в развитие промышленного производства было вложено 47,7 миллиарда рублей инвестиций. Доля промышленного производства в общих налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней составляет более 35 процентов. Всего в промышленном комплексе Орловской области зарегистрировано около 1300 хозяйствующих субъектов. Среднесписочная численность работников этого сектора составляет 45,5 тысячи человек, или около четверти общей численности работающих в экономике региона. Основная часть промышленного производства сконцентрирована в трех промышленных центрах области – городах Орел, Мценск и Ливны.

ИА «Орелград»